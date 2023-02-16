وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي لـ (الزمان):اتفاق عراقي مع المتحف البريطاني على اعادة 6000 قطعة أثرية معارة منذ مائة عام

2023/02/16 | 01:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن‭ – ‬الزمان قال‭ ‬وزير‭ ‬الثقافة‭ ‬والسياحة‭ ‬والاثار‭ ‬العراقي‭ ‬الدكتور‭ ‬احمد‭ ‬فكاك‭ ‬البدراني‭ ‬انّ‭ ‬العراق‭ ‬مقبل‭ ‬على‭ ‬مرحلة‭ ‬جديدة‭ ‬ومهمة‭ ‬من‭ ‬استعادة‭ ‬آثاره‭ ‬المسروقة‭ ‬والمعارة‭ ‬والمتسربة‭ ‬الى‭ ‬الخارج‭ ‬تحت‭ ‬ظروف‭ ‬مختلفة،‭ ‬كما‭ ‬انه‭ ‬معني‭ ‬اليوم‭ ‬بتكريس‭ ‬دور‭ ‬البعثات‭ ‬الاثارية‭ ‬الأجنبية‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الخبراء‭ ‬العراقيين‭ ‬في‭ ‬استكشاف‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬كنوز‭ ‬ارض‭ ‬بلاد‭ ‬الرافدين،‭ ‬وأضاف‭ ‬البدراني‭ ‬في‭ […]

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