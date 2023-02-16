2023/02/16 | 01:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح عبدالسلام أصحاب‭ ‬الاختصاص‭ ‬في‭ ‬الصحة‭ ‬النفسية‭ ‬ومعالجة‭ ‬الصدمات‭ ‬الناتجة‭ ‬عن‭ ‬كوارث‭ ‬مدعوون‭ ‬لأن‭ ‬ينزلوا‭ ‬بسرعة‭ ‬في‭ ‬ميدان‭ ‬الإغاثة‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ ‬وسوريا‭ ‬بعد‭ ‬كارثة‭ ‬الزلزال‭.‬هناك‭ ‬أعداد‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭ ‬الذي‭ ‬نجوا‭ ‬وحدهم‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬عوائلهم‭ ‬التي‭ ‬قضت‭ ‬تحت‭ ‬الأنقاض،‭ ‬وانّ‭ ‬الصدمة‭ ‬تجعل‭ ‬أولئك‭ ‬الأطفال‭ ‬دائمي‭ ‬السؤال‭ ‬عن‭ ‬أبائهم‭ ‬وامهاتهم‭ ‬واخوانهم‭ ‬الذين‭ ‬لم‭ ‬يظهروا‭ ‬منذ‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراء‭ ‬النفسي‭ ‬في‭ ‬الكارثة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراء‭ ‬النفسي‭ ‬في‭ ‬الكارثة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).