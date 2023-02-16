2023/02/16 | 01:00 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاتح عبدالسلام أصحاب الاختصاص في الصحة النفسية ومعالجة الصدمات الناتجة عن كوارث مدعوون لأن ينزلوا بسرعة في ميدان الإغاثة في تركيا وسوريا بعد كارثة الزلزال.
هناك أعداد كبيرة من الأطفال الذي نجوا وحدهم من دون عوائلهم التي قضت تحت الأنقاض، وانّ الصدمة تجعل أولئك الأطفال دائمي السؤال عن أبائهم وامهاتهم واخوانهم الذين لم يظهروا منذ […]
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هناك أعداد كبيرة من الأطفال الذي نجوا وحدهم من دون عوائلهم التي قضت تحت الأنقاض، وانّ الصدمة تجعل أولئك الأطفال دائمي السؤال عن أبائهم وامهاتهم واخوانهم الذين لم يظهروا منذ […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراء النفسي في الكارثة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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