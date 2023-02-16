الإمارات تزيد مساعداتها 50 مليون دولار وسوريا تشكر الأردن لتبرعاته السخية

2023/02/16 | 01:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبي‭- ‬دمشق‭ – ‬الزمان‭ ‬ أعلنت‭ ‬الإمارات‭ ‬الاربعاء‭ ‬تخصيص‭ ‬مبلغ‭ ‬50‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬إضافي‭ ‬لمساعدة‭ ‬المتضررين‭ ‬من‭ ‬الزلزال‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬ذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬انباء‭ ‬الإمارات‭.‬ وكتبت‭ ‬وكالة‭ ‬أنباء‭ ‬الإمارات‭ ‬أن‭ ‬الرئيس‭ ‬الإماراتي‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬‮«‬أمر‭ ‬بتقديم‭ ‬مبلغ‭ ‬إضافي‭ ‬بقيمة‭ ‬50‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬أميركي‭ ‬لإغاثة‭ ‬المتضررين‭ ‬من‭ ‬الزلازل‭ ‬في‭ ‬الجمهورية‭ ‬العربية‭ […]

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