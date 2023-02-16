مانشستر سيتي ينتزع النقاط من أرض آرسنال ويعتلي عرش الصدارة

2023/02/16 | 01:11 - المصدر: بغداد اليوم

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هزم مانشستر سيتي مستضيفه أرسنال 3-1 في قمة مؤجلة من المرحلة 12 ضمن الدوري الإنكليزي الممتاز.

وسجل للفريق الفائز في واحدة من أجمل وأقوى عروضه هذا الموسم، البلجيكي كيفن دي بروين 24، جاك غرليش 72 وهدافه النرويجي إيرلينغ هالاند 82.

فيما وقع على هدف آرسنال الوحيد بوكايو ساكا من ركلة جزاء 42.

وتصدر حامل اللقب الدوري برصيد 51 نقطة بفارق الأهداف عن آرسنال الثاني والذي لعب مباراة أقل.

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