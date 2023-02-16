الناتو: بوتين لا يبدي أي إشارة على رغبته في السلام

2023/02/16 | 01:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، الأربعاء، إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يبدي أي إشارة على رغبته في السلام، و يجب أن يدرك أنه لا يمكنه الانتصار في حربه على أوكرانيا".

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