ساعة المسلة: الخلافات السياسية تعصف برواتب موظفي الاقليم

2023/02/16 | 01:33 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 16 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: المسلة تنشر ابرز تفاعلات الحوارات التلفزيونية الأربعاء.النائب عن الاتحاد الوطني...

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