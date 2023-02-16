الجزائر.. توقيف شخص هدد بتفجير السفارة السعودية

2023/02/16 | 01:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوقفت مصالح الأمن الجزائرية، الأربعاء، شخصا هدد بتفجير مقر سفارة السعودية بالجزائر العاصمة.

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