2023/02/16 | 02:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دراسة جديدة أن ارتفاع درجة حرارة المحيطات قد يؤثر على غرب القارة القطبية الجنوبية، وبما قد يرفع مستوى سطح البحر أكثر من 10 أقدام.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مياه دافئة تحت الجليد تهدد بارتفاع مستويات البحار) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مياه دافئة تحت الجليد تهدد بارتفاع مستويات البحار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).