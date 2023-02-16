دفعة كيفين دي بروين لمدرب أرسنال في قمة البريميرليغ تلفت الانتباه

2023/02/16 | 02:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لفت كيفين دي بروين، لاعب نادي مانشستر سيتي، الانتباه، بعد أن دفع ميكل أرتيتا، المدير الفني لنادي أرسنال، خلال مواجهة الفريقين، والتي انتهت بفوز "السيتيسينز" بنتيجة 1/3، على أرض استاد الإمارات، مساء الأربعاء.

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