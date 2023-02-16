ريال مدريد يضرب إلتشي برباعية نظيفة ويعيد الفارق مع برشلونة إلى 8 نقاط

2023/02/16 | 02:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حقق ريال مدريد انتصارا عريضا على ضيفه إلتشي بنتيجة (4-0)، مساء اليوم الأربعاء.وأقيمت المباراة ضمن منافسات الجولة 21 من الليجا، على ملعب “سانتياجو برنابيو”.سجل رباعية الملكي، كل من أسينسيو (8)، بنزيما “هدفين” من ركلتي جزاء (31 و46)، ولوكا مودريتش (80).ورفع الميرنجي رصيده إلى 48 نقطة في وصافة جدول الترتيب بفارق […]

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