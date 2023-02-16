أمنستي تطالب المغرب بالتوقف عن مضايقة صحفي إسباني

2023/02/16 | 03:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالبت منظمة العفو الدولية (أمنيستي أنترناسيونال) المغرب "بوضع حد للاضطهاد القضائي والمضايقات" التي يتعرض لها الصحفي الإسباني إغناسيو سيمبريرو، المتخصص في شؤون المغرب العربي.

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