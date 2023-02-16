واشنطن تؤكد تقريرا أمميا عن زعيم القاعدة الجديد

2023/02/16 | 04:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، إن المواطن المصري المقيم في إيران سيف العدل صار زعيم تنظيم القاعدة بعد مقتل أيمن الظواهري في يوليو 2022.

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