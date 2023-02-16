قاضية تأمر بمنح كريستيانو رونالدو تعويضا في قضية

2023/02/16 | 04:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضت محكمة أمريكية بتعويض اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو بما يزيد عن 300 ألف دولار مقابل الرسوم القانونية التي أنفقها أثناء الدفاع عن نفسه، في القضية الخاصة بمزاعم "اغتصابه" عارضة الأزياء كاثرين مايورغا، في غرفة فندق في مدينة لاس فيغاس الأمريكية عام 2009.

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