ماركا تكشف نتائج جولة المفاوضات الأولى بين ميسي وسان جرمان

2023/02/16 | 05:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتهت المفاوضات الأولى بين النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، وفريقه باريس سان جرمان بالفشل، بعدما فشل الطرفان في التوصل إلى تجديد العقد، وفق ما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

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