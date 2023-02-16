مكتب الموازنة في الكونغرس يعدل توقعاته لحجم الدين العام خلال العقد المقبل

2023/02/16 | 06:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مكتب الموازنة في الكونغرس الأميركي، الأربعاء إن الولايات المتحدة في طريقها لإضافة "19 تريليون دولار إلى الدين العام على مدى العقد المقبل" نتيجة لـ"ارتفاع تكاليف الفوائد، والرعاية الصحية لقدامى المحاربين".

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