زيلينسكي لـCNN: أعتقد أن بايدن سيكون سعيدا بزيارة أوكرانيا إذا كان لديه الفرصة

2023/02/16 | 06:43 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كرر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، دعوته لنظيره الأمريكي جو بايدن لزيارة أوكرانيا.

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