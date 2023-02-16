2023/02/16 | 07:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواجه أكبر حلبة للتزلج على الجليد في العالم خطر الإغلاق خلال ما تبقى من الموسم الجاري بسبب نقص الجليد، المرتبط بمشاكل التغيرات المناخية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجليد يتناقص.. التغير المناخي يهدد بإغلاق أكبر حلبة تزلج بالعالم) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجليد يتناقص.. التغير المناخي يهدد بإغلاق أكبر حلبة تزلج بالعالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).