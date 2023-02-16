مصر.. العثور على مقبرة فرعونية

2023/02/16 | 08:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات المصرية المختصة، عن كشف "مقبرة فرعونية مزورة"، كان قد أقامها بعض المتهمين بغية الاحتيال على الراغبين في اقتناء الآثار أو المتاجرة فيها، وفقا لما ذكرت تقارير إعلامية محلية.

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