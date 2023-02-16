البحرين: القبض على 16 شخصا لارتكاب جرائم دعا إليها وحرّض عليها أفراد ومنظمات سبق وصُنفت إرهابية

2023/02/16 | 08:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، الأربعاء، إلقاء القبض على 16 شخصا وذلك بعد مشاركتهم بأعمال تهدف لإثارة الفوضى والتخريب.

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