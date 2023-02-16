الحكومة العراقية في مواجهة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.. لمن ستكون الغلبة؟

2023/02/16 | 08:38 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زادت تحركات العراق الأخيرة على المستوى الاقتصادي من نسب التفاؤل بإمكانية أن ينجح في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، أو الحد منهما إلى مستويات أقل مما كان عليه بعد استفحالهما كثيرا بعد عام 2003.

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