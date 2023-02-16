سدة الهندية.. أحد أقدم مشروعات الري في العراق

2023/02/16 | 08:44 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعد مشروع سدة الهندية على نهر الفرات (جنوب مدينة المسيب التابعة لمحافظة بابل العراقية) أحد أهم مشروعات الري وأقدمها في العراق.ونظرا لأهمية السدة التاريخية، وضعتها اليونسكو على لائحة التراث الإنساني.

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