أسعار الذهب العالمية ترتفع بنسبة 0.3 %

2023/02/16 | 08:58 - المصدر: بغداد اليوم

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استعادت أسعار الذهب بعض الزخم، اليوم الخميس، مع تراجع الدولار، لكن احتمالات إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على رفع أسعار الفائدة مجددا أبقت على توتر المستثمرين.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1840.94 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما سجل أدنى مستوى منذ أوائل يناير أمس .



وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 % إلى 1850.20 دولار. وتثني أسعار الفائدة المرتفعة عن الاستثمار في الذهب الذي لا يدر عائدا، على الرغم من أنه يعتبر تحوطا ضد ارتفاع الأسعار بحسب رويترز. وقال هاريش في.



رئيس أبحاث السلع الأولية في جيوجيت للخدمات المالية "على الرغم من البيانات الاقتصادية الإيجابية الأخيرة للولايات المتحدة ومواصلة ضغط قوة الدولار الأمريكي على وضع الذهب كملاذ آمن، هناك فرص لانتعاش تقني جديد بسيط، إذ انخفضت الأسعار إلى أدنى مستوياتها في عدة أسابيع". وأظهرت بيانات أمس انتعاش مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة في يناير بعد انخفاضها شهرين متتاليين، مما يشير إلى استمرار متانة الاقتصاد على الرغم من ارتفاع تكاليف الاقتراض. وقال هاريش إن البيانات قد تمنح المركزي الأمريكي الثقة لرفع أسعار الفائدة أكثر، مما يضغط على الذهب على المدى القصير. وتراجع مؤشر الدولار 0.3 % ، بعدما وصل إلى أعلى مستوى في ستة أسابيع أمس ، مما جعل الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أقل تكلفة للمشترين في الخارج. وسجلت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى منذ الثالث من يناير .

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