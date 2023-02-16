اكتشاف فائدة “عظيمة” لنظام صيام اليوم البديل

2023/02/16 | 09:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ صحة الكبد تتأثر بنوع الطعام وكميته كشف باحثون في جامعة “شيكاغو” الأميركية، مؤخرا، عن فائدة عظيمة لاتباع نظام صيام “اليوم البديل”.ويلتزم متبعو صيام اليوم البديل بجدول زمني يتنقل ذهابا وإيابا بين الأكل والصيام.ويتناوب أولئك الذين يلتزمون بهذا النظام الغذائي بين يوم كامل للأكل ويوم للصيام، والذي يتضمن عادة وجبة تحتوي على […]

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