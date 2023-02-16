ثمن غزو أوكرانيا.. 2000 جندي روسي مقابل كل 100 ياردة

2023/02/16 | 09:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوضحت مصادر استخباراتية في حلف شمالي الأطلسي "الناتو" أن الجيش الروسي يخسر ما يصل إلى 2000 جندي مقابل كل 100 ياردة (حوالي 91 مترا) يجري السيطرة عليها من قبل القوات الغازية في شرق أوكرانيا، وفقا لما ذكرت صحيفة "التايمز" اللندنية.

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