ذي قار: القبض على متهمين اثنين احدهما محكوم بالاعدام غيابيا والاخر بقضايا سرقة 



ذي قار: القبض على متهمين اثنين احدهما محكوم بالاعدام غيابيا والاخر بقضايا سرقة 
2023/02/16 | 09:42 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية
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