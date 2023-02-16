2023/02/16 | 09:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غالبًا ما ترى كلابًا تطل برأسها من نوافذ السيارات على الطرقات، لكن جروة تبلغ من العمر 6 أشهر أخذت الأمر إلى أبعد من ذلك وقامت بالقفز من سيارة مالكها أثناء قيادته على طريق سريع ومزدحم بالمركبات.

وقد أصيبت الجِروة صوفي بكسر في عظمة الفخذ وبعض الخدوش إلا أنها تتعافى وتبدو بحال جيدة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انطلق من النافذة دون تردد.. شاهد ما حدث لجرو قفز من سيارة على طريق سريع) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انطلق من النافذة دون تردد.. شاهد ما حدث لجرو قفز من سيارة على طريق سريع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).