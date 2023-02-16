الرافدين: منفذنا في مطار بغداد الدولي مفتوح في ايام العطل

2023/02/16 | 09:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الخميس، أن منفذ المصرف في مطار بغداد الدولي مفتوح حتى في ايام العطل، لبيع الدولار للمسافرين بالسعر الرسمي.

وذكر بيان للمصرف، أن "منفذ المصرف في مطار بغداد الدولي مفتوح حتى في أيام العطل لبيع الدولار للمسافرين".وأضاف، أن "بيع الدولار للمسافر سيكون بالسعر الرسمي المدعوم من قبل البنك المركزي العراقي الذي حدد 1320 دينار".

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