مصرف الرافدين: منفذنا لبيع الدولار في مطار بغداد مفتوح خلال العطل

2023/02/16 | 09:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد مصرف الرافدين، اليوم الخميس، أن منفذه في مطار بغداد الدولي مفتوح في ايام العطل لبيع الدولار للمسافرين.

وقال المصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "منفذه في مطار بغداد الدولي مفتوح حتى في ايام العطل لبيع الدولار للمسافرين وبالسعر الرسمي المدعوم من قبل البنك المركزي العراقي الذي حدد 1320".

وفي وقت سابق اعلن مصرف الرافدين أن منفذه مفتوح طيلة أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة لاستقبال المسافرين لبيع الدولار لهم وحسب تعليمات البنك المركزي العراقي وبالسعر الرسمي 1320 (ديناراً لكل دولار).

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