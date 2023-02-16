هالاند يعزز صدارته لترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. ومحمد صلاح في المرتبة التاسعة

2023/02/16 | 09:55 - المصدر: بغداد اليوم

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عزز النجم النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي صدارته لترتيب أفضل هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعد مباراته أمام مضيفه أرسنال مساء يوم الأربعاء.





وأحرز إيرلينغ هالاند الهدف الثالث للسيتي في الدقيقة 82 من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب "الإمارات"، والمؤجل من الجولة الـ12 "للبريمير ليغ".

ورفع المهاجم النرويجي رصيده إلى 26 هدفا هذا الموسم حصدها بعد 23 مباراة لعبها السيتي، معززا تربعه على عرش صدارة أفضل هدافي الموسم الحالي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وابتعد بفارق 9 أهداف عن أقرب ملاحقيه الإنجليزي هاري كين مهاج توتنهام هوتسبير، ويليهما الإنجليزي الآخر إيفان تونييه مهاجم برينتفورد في المركز الثالث برصيد 14 هدفا.

بينا سجل النجم المصري محمد صلاح جناح فريق ليفربول، هداف الموسم الماضي، 8 أهداف فقط حتى الآن في الموسم الحالي، ويتقاسم المركز التاسع مع عدد من اللاعبين.

وفي ما يلي ترتيب أفضل هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد نهاية مباريات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري:

1- النرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) – 26 هدفا

2- الإنجليزي هاري كين (توتنهام هوتسبير) – 17 هدفا

3- الإنجليزي إيفان تونييه (برينتفورد) – 14 هدفا

4- الإنجليزي ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد) – 12 هدفا

5- الصربي ألكسندر ميتروفيتش (فولهام) – 11 هدفا

6- الباراغوياني ميغيل ألميرون (نيوكاسل يونايتد) – 10 أهداف

6- الإسباني رودريغو (ليدز يونايتد) – 10 أهداف

8- الإنجليزي جيمس ماديسون (ليستر سيتي) – 9 أهداف

9- الإنجليزي هارفي بارنيس (ليستر سيتي) – 8 أهداف

9- الإنجليزي بوكايو ساكا (أرسنال) – 8 أهداف

9- المصري محمد صلاح (ليفربول) – 8 أهداف

9- البلجيكي لياندرو تروسارد (برايتون) – 8 أهداف

9- النرويجي مارتين أوديغارد (أرسنال) – 8 أهداف

14- البرازيلي روبرتو فيرمينو (ليفربول) – 7 أهداف

14- الإنجليزي فيل فودين (مانشستر سيتي) – 7 أهداف

14- البرازيلي غابرييل مارتينيللي (أرسنال) – 7 أهداف

14- الإنجليزي كاليوم ويلسون (نيوكاسل يونايتد) – 7 أهداف

18- الألماني باسكال غروس (برايتون) – 6 أهداف

18- الإنجليزي داني إنجز (أستون فيلا) – 6 أهداف

18- الإنجليزي أولي واتكينز (أستون فيلا) – 6 أهداف

18- الإيفواري ويلفريد زاها (كريستال بالاس) – 6 أهداف

22- الأوروغوياني رودريغو بينتانكور (توتنهام) – 5 أهداف

22- البرتغالي برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد) – 5 أهداف

22- البرتغالي دانييل بودينسي (وولفرهامبتون) – 5 أهداف

22- البرتغالي روبين نيفيز (وولفرهامبتون) – 5 أهداف

22- البرازيلي غابرييل جيسوس (أرسنال) – 5 أهداف

22- الألماني كاي هافيرتز (تشيلسي) – 5 أهداف

22- الويلزي بيرنان جونسون (نوتينغهام فورست) – 5 أهداف

22- الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستير (برايتون) – 5 أهداف

22- الجزائري رياض محرز (مانشستر سيتي) – 5 أهداف

22- الإنجليزي سولومون مارش (برايتون) – 5 أهداف

22- الكاميروني بريان مبيومو (برينتفورد) – 5 أهداف

22- الياباني كاورو ميتوما (برايتون) – 5 أهداف

22- الأوروغوياني داروين نونيز (ليفربول) – 5 أهداف

22- الإنجليزي جيمس وارد براوس (ساوثهامبتون) – 5 أهداف

36- الإسكتلندي تشي آدمز (ساوثهامبتون) – 4 أهداف

36- الأرجنتيني جوليان ألفاريز (مانشستر سيتي) – 4 أهداف

36- النيجيري تايوو أونيى (نوتينغهام فورست) – 4 أهداف

36- الجامايكي ليون بايلي (أستون فيلا) – 4 أهداف

36- الدنماركي فيليب بيلينغ (بورنموث) – 4 أهداف

36- الإنجليزي جارود بوين (وست هام يونايتد) – 4 أهداف

36- البلجيكي كيفن دي بروين (مانشستر سيتي) – 4 أهداف

36- الجامايكي بوبي ريد (فولهام) – 4 أهداف

36- الدنماركي بيير-إميل هوبيرغ (توتنهام هوتسبير) – 4 أهداف

36- الويلزي كيفر مور (بورنموث) – 4 أهداف

36- الإنجليزي إدوارد نيكيتاه (أرسنال) – 4 أهداف

36- الكوري الجنوبي هيونغ مين سون (توتنهام هوتسبير) – 4 أهداف

36- الإنجليزي رحيم سترلينغ (تشيلسي) – 4 أهداف

36- الهولندي كريسينسيو سامرفيل (ليدز يونايتد) – 4 أهداف

36- الكونغولي يوان ويسا (برينتفورد) – 4 أهداف.

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