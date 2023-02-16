2023/02/16 | 09:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تفاصيل بشأن وضعه المالي الذي اعتبر أنه “شهد طفرة استثنائية”، وذلك في تقريره السنوي لعام 2022.ومن بين التفاصيل التي أعلنها، زيادة المكافأة السنوية لرئيس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الإتحاد الدولي لكرة القدم ‘فيفا’ يعلن راتب رئيسه المركز الخبري الوطني.

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