2023/02/16 | 09:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني صحة الكبد تتأثر بنوع الطعام وكميته كشف باحثون في جامعة “شيكاغو” الأميركية، مؤخرا، عن فائدة عظيمة لاتباع نظام صيام “اليوم البديل”. ويلتزم متبعو صيام اليوم البديل بجدول زمني يتنقل ذهابا وإيابا بين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دراسة تكشف فائدة ‘عظيمة’ لنظام صيام ‘اليوم البديل’ المركز الخبري الوطني.

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