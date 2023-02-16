2023/02/16 | 10:40 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ETUfCinnQoY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فيديو للصهريج المنفجر بمنطقة أبو دشير في العاصمة بغداد) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. فيديو للصهريج المنفجر بمنطقة أبو دشير في العاصمة بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).