2023/02/16 | 10:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، الخميس، بدء عملية أمنية جنوبي مدينة الموصل.

وقالت مديرية الإعلام في الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "قوة مشتركة من اللواء 58 بالحشد الشعبي والقوات الأمنية نفذت، الخميس، عملية دهم وتفتيش في القرى المحيطة بناحية القيارة جنوب مدينة الموصل".

وأضافت أن "العملية تهدف للبحث عن مطلوبين للقضاء وعناصر (داعش) من خلال التدقيق الأمني فضلاً عن تعزيز الأمن والاستقرار بناحية القيارة والقرى المحيطة بها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوات مشتركة تتعقب عناصر "داعش" جنوبي الموصل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قوات مشتركة تتعقب عناصر "داعش" جنوبي الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).