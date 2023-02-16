الفنان جورج وسوف يطلق اغنيته الجديدة لروح ابنه وديع بأسم “نص عمري”

2023/02/16 | 10:58 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلق الفنان السوري جورج وسوف أغنيته الجديدة التي تحمل عنوان “نص عمري” بمناسبة مرور “أربعينية” نجله الأكبر وديع، الذي توفي بعد تعرضه لمضاعفات صحية.وتوفي مطلع كانون الثاني الماضي، وديع جورج وسوف، بعد ساعات من نقله إلى العناية المركزة في … Readmore

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