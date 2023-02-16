ارتفاع اسعار الذهب العالمية مدعومة بتراجع الدولار على الرغم من احتمالية رفع جديد للفائدة

2023/02/16 | 10:58 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، مع تراجع الدولار، لكن احتمالات إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على رفع أسعار الفائدة مجددا أبقت على توتر المستثمرين.وبحلول الساعة 0333 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1840.94 … Readmore

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