معجبو اندرو تيت من المسلمين يتزايدون والبعض يقول إنه يستغل الدين لزيادة شعبيته على الانترنت

2023/02/16 | 11:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتزايد القاعدة الشعبية لاندرو تيت "Andrew Tate" لاعب "الكيك بوكسينغ" السابق المثير للجدل والذي أصبح مؤثرًا على وسائل التواصل الاجتماعي، بين المسلمين مع استمرار احتجازه من قبل السلطات الرومانية بسبب مزاعم الاتجار بالبشر والاغتصاب، وفقا لما ذكرته سابقا قناة "أنتينا 3" المتعاونة مع شبكة CNN.

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