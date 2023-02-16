2023/02/16 | 11:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر وقوع انفجار وتطاير ألسنة اللهب أمام وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، أثناء محادثة مع الأطباء في أحد المواقع المتضررة من الزلزال.ويظهر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الصحة التركي ينجو بإعجوة من كرة لهب ضخمة سقطت أمامه أثناء تفقده مواقع الزلزال المركز الخبري الوطني.

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