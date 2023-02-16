زلزال قوي في حوض أعمق بحيرة للمياه العذبة في العالم

2023/02/16 | 11:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت إدارة الطوارئ في مقاطعة إركوتسك الروسية عن هزة أرضية بلغت قوتها 5.9 درجات في حوض بحيرة “بايكال” بالقرب من قرية غولووستنوي.وقالت إدارة الطوارئ: “تم تسجيل زلزال منطقة إيركوتسك في الساعة 10.35، وقع في مياه بحيرة بايكال، على بعد 18 كيلومترا من (قرية) بولشوي غولووستنوي، وبلغت قوته 5.9 درجات”.وووفقا للإدارة بلغت […]

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