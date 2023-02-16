الإفراج عن ناشط بيئي عراقي بارز بعد نحو أسبوعين من خطفه

2023/02/16 | 11:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت عائلة الناشط البيئي العراقي البارز، جاسم الأسدي، المعروف بجهوده من أجل المحافظة على أهوار جنوب العراق، الإفراج عنه، الخميس، بعد أسبوعين من خطفه على يد مسلحين.

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