2023/02/16 | 11:04 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 16 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: ذكر تقرير لموقع (أويل برايس)، الأميركي لأخبار النفط والطاقة، أن “الولايات...

ظهرت المقالة امريكا والصين يتنافسان على الاستثمار النفطي في العراق أولاً على المسلة.

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