2023/02/16 | 11:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت عائلة الناشط البيئي العراقي

البارز جاسم الأسدي المعروف بجهوده من

أجل المحافظة على أهوار جنوب العراق،

الإفراج عنه الخميس بعد أسبوعين من خطفه

على يد مسلحين.

وخطف الأسدي (65 عاماً) مطلع شباط/فبراي

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