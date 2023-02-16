العراق يقترح انشاء سدود مشتركة في الحدود مع ايران

2023/02/16 | 11:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الموارد المائية العراقي، يوم

الاربعاء، انه سيقترح خلال زيارته الى

ايران، انشاء سدود مشتركة في الحدود مع

ايران لاستغلال المياه الموجودة او

توسيع الطاقة الخزنية للسدود الحالية.

وفي حديث صحفي،

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