زلزال تركيا قد يتسبب في انخفاض الناتج المحلي 1% هذا العام

2023/02/16 | 11:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تقرير منشور اليوم الخميس، إن التداعيات الاقتصادية المحتملة للزلزال القوي الذي ضرب تركيا قد تسفر عن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 1% هذا العام.

وأضاف البنك أن هذا "تقدير منطقي" بسبب الدفعة المتوقعة من جهود إعادة الإعمار في وقت لاحق من العام والذي سيعوض التأثير السلبي على البنية التحتية وسلاسل الإمداد.

وقالت كبيرة الخبراء الاقتصاديين بالبنك بياتا يفورتشيك لرويترز: "أثر الزلزال إلى حد كبير على مناطق زراعية ومناطق تضم صناعات تحويلية خفيفة، لذلك فإن تداعياته على القطاعات الأخرى محدودة".

وتعرضت تركيا وسوريا المجاورة لزلزال مدمر في السادس من فبراير/شباط أودي بحياة أكثر من 41 ألفا وترك الملايين في حاجة لمساعدات إنسانية إذ ظل الكثير من الناجين مشردين في درجات حرارة تقترب من الصفر.

وجرى تعديل توقعات النمو في تركيا، أكبر متلق للتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بالانخفاض إلى 3% من 3.5% في 2023 بدون حساب تأثير الزلزال في هذه التقديرات.

وسجلت الليرة التركية انخفاضا قياسيا جديدا أمس الأربعاء.

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