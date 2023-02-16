2023/02/16 | 11:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن جهاز المخابرات الوطني العراقي، اليوم الخميس، القبض على أحد المتورطين بتهريب العملة الأجنبية بحوزته 140000 دولار أمريكي.وذكر بيان للجهاز تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أن “مفارز الجهاز المختصة بمتابعة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأمن الوطني يعتقل أحد المتورطين بتهريب العملة الأجنبية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمن الوطني يعتقل أحد المتورطين بتهريب العملة الأجنبية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمن الوطني يعتقل أحد المتورطين بتهريب العملة الأجنبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).