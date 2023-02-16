2023/02/16 | 11:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الخبري الوطني أعلنت جمعية الهلال الأحمر العراقي مواصلة تنسيق عمليات الإغاثة لنقل المساعدات الاغاثية لمتضرري الزلزال في جنوب تركيا .وقال مدير فرق بغداد بجمعية الهلال الأحمر العراقي /نبيل نايف عبد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الهلال الأحمر: استمرار الجسر الجوي العراقي لنقل المساعدات الاغاثية لتركيا المركز الخبري الوطني.

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