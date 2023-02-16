السفارة الامريكية في بغداد تعلن عودة منح التأشيرات بعد أكثر من 3 سنوات على توقفها

2023/02/16 | 11:37 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية العراقية، فجر الخميس، نتائج زيارة الوفد العراقي الحكومي الرفيع إلى واشنطن.الوزارة نشرت البيان الختامي المشترك الصادر عن الحكومتين، مشيرة إلى مناقشة ملفات اقتصادية وأمنية، من بين أبرزها أزمة سوق العملة والطاقة، فضلاً عن الملف الأمني.البيان … Readmore

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