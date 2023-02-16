2023/02/16 | 11:37 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين إلى كييف الخميس في أول زيارة لوزير إسرائيلي لأوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي قبل نحو عام، حسبما أفاد مكتبه.وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان بعد وصول كوهين إلى العاصمة الأوكرانية إنه “سيقوم بزيارة … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية الإسرائيلي يزور أوكرانيا للمرة الأولى منذ بدء الغزو الروسي) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجية الإسرائيلي يزور أوكرانيا للمرة الأولى منذ بدء الغزو الروسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).