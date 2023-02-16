جهاز المخابرات: القبض على مهرّب عملة بحوزته 140 ألف دولار

2023/02/16 | 11:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن جهاز المخابرات الوطني، الخميس، القبض على "مهرب" عملة بحوزته 140 ألف دولار.

وقال الجهاز في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مفارز جهاز المخابرات الوطني المختصة بمتابعة الجرائم المالية في العراق، تمكنت من القاء القبض على أحد المتورطين بتهريب العملة الاجنبية".

واضاف أن "المتهم كان بحوزته 140 ألف دولار امريكي معدّة للتهريب".

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