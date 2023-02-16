تركيا: تسجيل 4.323 هزة أرضية منذ الزلزال وعدد القتلى بلغ 36.187

2023/02/16 | 11:38 - المصدر: بغداد اليوم

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إدارة الكوارث والطوارئ التركية: ارتفاع عدد قتلى الزلزال إلى 36.187

عاجل | إدارة الكوارث والطوارئ التركية: تسجيل 4.323 هزة ارتدادية منذ الزلزال الذي ضرب البلاد الأسبوع الماضي

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