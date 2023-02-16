2023/02/16 | 11:40 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: XD2Y4Kp_jfI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تغطية خاصة ارسال المساعدات الى تركيا| برنامج واحد من الناس مع احمد الركابي) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. تغطية خاصة ارسال المساعدات الى تركيا| برنامج واحد من الناس مع احمد الركابي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).